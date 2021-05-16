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16.05.2021 (17:12)

В штабе Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» команды определились с очередностью выхода на старт

Сегодня в штабе Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских игр-2021 прошла жеребьевка, на которой была определена очередность выступления команд на первом этапе состязания.

В жеребьевке принимали участие представители 11 команд войсковой разведки: Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, команды Северного флота, военнослужащих воздушно-десантных войск, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища, а также команда Росгвардии.

Команда Росгвардии первой выйдет на старт этапа «Десантирование и совершение марш-броска» Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки», вторыми выступит команда Северного флота за ней на старт выйдет команда Западного военного округа.

В ходе первого этапа конкурса разведподразделения в полном составе и боевой экипировке должны будут десантироваться посадочным способом из вертолета «Ми-8», выйти в назначенный пункт сбора в условиях возможной встречи с «условным противником» и совершить марш-бросок на 15 км.

Всеармейский этап соревнований «Отличники войсковой разведки» стартует 17 мая и завершится 30 мая церемонией торжественного награждения команды победителей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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