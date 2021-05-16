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16.05.2021 (17:10)

Юнармейцы Кузбасса заняли призовые места в чемпионате Алтайского края по дуатлону

Юнармейцы Кемеровской области заняли призовые места в Чемпионате Алтайского края по дуатлону среди любителей, который прошел на комплексе природного и экстремального туризма «Бирюзовая Катунь» в Республике Алтай.

Программа соревнований состояла из забега на дистанции 2.5 километра и 5 километров, а также велосипедной гонки на 20 км.  По итогам соревнований в упорной борьбе 2 и 3 места завоевали Юнармейцы Кемеровской области.

Соревнования проходили в горной местности на подготовленном участке на берегу реки Катунь.

Дуатлон — вид спорта, включающий в себя два этапа забега на короткую и среднюю дистанции, а также этап велогонки по подготовленному участку местности.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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