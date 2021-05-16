16.05.2021 (17:10)
Юнармейцы Кузбасса заняли призовые места в чемпионате Алтайского края по дуатлону
Юнармейцы Кемеровской области заняли призовые места в Чемпионате Алтайского края по дуатлону среди любителей, который прошел на комплексе природного и экстремального туризма «Бирюзовая Катунь» в Республике Алтай.
Программа соревнований состояла из забега на дистанции 2.5 километра и 5 километров, а также велосипедной гонки на 20 км. По итогам соревнований в упорной борьбе 2 и 3 места завоевали Юнармейцы Кемеровской области.
Соревнования проходили в горной местности на подготовленном участке на берегу реки Катунь.
Дуатлон — вид спорта, включающий в себя два этапа забега на короткую и среднюю дистанции, а также этап велогонки по подготовленному участку местности.
Новости по теме:
Танкисты и мотострелки ознакомились с порядком прохождения этапов конкурсов АрМИ в Челябинской области
В Новосибирске завершился оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом, командирами соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа
Метки: