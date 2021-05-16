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16.05.2021 (17:06)

Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали танкодром и автодром

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершилась работа по переоборудованию и усовершенствованию автодрома и танкодрома.

В рамках подготовительно периода на автодроме и танкодроме ОГРВ ПРРМ, военнослужащие обновили наглядные пособия по выполнению различных нормативов и усовершенствовали различные препятствия. В новом учебном периоде военнослужащие-водители ОГРВ ПРРМ будут проходить специальную подготовку на усовершенствованной учебно-материальной базе.

Танкодром и автодром включают в себя различные препятствия, экстремальные подъёмы и спуски, колейные мосты, труднопроходимые участки местности, а также другие препятствия, которые вырабатывают у водителей ловкость при выполнении маневров на военной технике.

         В рамках обучения каждый военнослужащий-водитель ОГРВ ПРРМ будет отрабатывать преодоление препятствий и труднопроходимых участков местности в различных погодных условиях как днем, так и ночью.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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