16.05.2021 (17:01)

Юнармейцы Ингушетии приняли участие во всероссийской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Юнармейцы Ингушетии приняли участие во всероссийской акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации.

На станции «Назрань» эшелон встретили представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), правительства республики и администрации города, юнармейцы и местные жители.

Гости посетили 17 тематических вагонов, а также увидели образцы новейшей техники – бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк Т-90М, самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» – на трех открытых платформах состава.

В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооружённых Сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии.

На выставочной экспозиции в тематическом вагоне «Молодёжь – авангард поколения» отражена роль молодёжи в повседневной жизни Вооружённых Сил Российской Федерации, также встроен комплекс интерактивных тренажёров и викторин. Дети и их родители могут узнать о Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», пополнить ряды которого может ребёнок, достигший возраста восьми лет.

В день отправки агитпоезда из Москвы столичные юнармейцы запустили челлендж «Юнармейский привет». Юнармейцы передают эстафету участникам движения из следующего города, куда прибудет поезд, и отправляют свои «приветы» далее. Челлендж постепенно набирает обороты, а по его итогам юнармейцы подготовят видеоряд, который станет основой для фильма, посвящённого участию юнармейцев в акции. В вагоне, посвящённом молодёжи, имеется спилс-карта Российской Федерации, которую дети закрашивают по мере движения поезда.

Также на перроне железнодорожного вокзала Назрани были развернуты военно-полевая кухня, выставка образцов вооружения, военной и специальной техники ЮВО, для гостей на специально оборудованной платформе-сцене выступили артисты ансамблей песни и пляски.

Правопорядок на мероприятии обеспечивали сотрудники МВД и военные полицейские. Военная полиция организовала собственный стенд, где были представлены современное нелетальное оружие и защитные комплекты «Черепаха».

На официальном сайте Министерства обороны РФ открыт специальный мультимедийный раздел, посвящённый акции (http://echelon2021.mil.ru), где на интерактивной карте можно отследить маршрут движения особого железнодорожного состава и узнать дату прибытия в тот или иной город.

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