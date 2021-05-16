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16.05.2021 (15:51)

Военнослужащие Курского гарнизона общевойсковой армии ЗВО провели торжественную церемонию посвящения школьников в юнармейцы

Военнослужащие зенитно-ракетной и ракетной бригад общевойсковой армии Западного военного округа провели торжественную церемонию посвящения около 100 школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Курской области.

Торжественная церемония проходила на площади Героев посёлка Медвенка. Во время вступления в ряды юнармейцев дети и юноши поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому братству, готовиться к служению и созиданию на благо Родины, чтить память героев, а также с честью и гордостью нести звание юнармейца.

На мероприятии присутствовали представители администрации района и области, управление зенитно-ракетной и ракетной бригад общевойсковой армии ЗВО, инспектор военного комиссариата Курской области, а также ветеран армейской авиации военно-воздушных сил г. Курска генерал-майор Титов Владимир Михайлович.

Для жителей и гостей села Медвенка были развернуты площадки с боевой военной техникой, современным вооружением, а также полевой кухней.

Мероприятие было приурочено к 4 годам со дня основания юнармейского движения Медвенского района. За это время в ряды юнармейцев вступило свыше 400 школьников. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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