16.05.2021 (15:47)

В Военно-медицинской академии провели операцию по удалению крупного коралловидного камня

Сегодня в Санкт-Петербурге врачи Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова успешно провели операцию по удалению крупного коралловидного камня. Данная операция проводится в академии впервые и является одной из самых сложных в урологии.

Ход операции, которую провел начальник кафедры и клиники урологии Военно-медицинской академии доктор медицинских наук полковник медицинской службы Владимир Протощак, транслировался в Многопрофильной клинике академии для военных и гражданских урологов.

Непростая операция со сложным названием фибронефролитотрипсия представляет собой разрушение камня в почке с помощью лазерного волокна до мелких фрагментов, сохраняя при этом саму почку и максимальное количество ее функциональных единиц – нефронов.

При проведении операции использовались современные аппараты, которые создают минимальную рентгенологическую нагрузку на организм, значительно снижают количество осложнений и позволяют выполнять хирургические вмешательства с сохранением органов.

В режиме реального времени за операцией наблюдали врачи Клинической больницы Святителя Луки, Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова и других медицинских учреждений страны. Операция прошла в рамках всеармейской конференции, посвященной вопросам оказания высокотехнологичной урологической помощи в военно-медицинских организациях

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