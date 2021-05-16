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16.05.2021 (15:12)

Курсанты и специальная тяжелая техника ТВВИКУ продолжают оказывать помощь в недопущение распространения лесных пожаров в Тюменской области

В Тюменской области в целях предотвращения угрозы возникновения новых возгораний лесного массива и недопущения продвижения огня в сторону населенных пунктов привлечен личный состав и тяжелая специальная инженерная техника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2М выполняют задачи по устройству противопожарных минерализованных полос в интересах обеспечения безопасности жителей города Тюмени и Тюменской области. В противопожарной команде задействовано 40 курсантов училища.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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