16.05.2021 (15:12)
Курсанты и специальная тяжелая техника ТВВИКУ продолжают оказывать помощь в недопущение распространения лесных пожаров в Тюменской области
В Тюменской области в целях предотвращения угрозы возникновения новых возгораний лесного массива и недопущения продвижения огня в сторону населенных пунктов привлечен личный состав и тяжелая специальная инженерная техника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
Расчеты инженерных машин разграждения ИМР-2М выполняют задачи по устройству противопожарных минерализованных полос в интересах обеспечения безопасности жителей города Тюмени и Тюменской области. В противопожарной команде задействовано 40 курсантов училища.
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