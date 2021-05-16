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16.05.2021 (15:07)

Свыше 1,5 тыс. занятий по легководолазной подготовке проведут с военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО в летнем периоде обучения

Свыше 1,5 тыс. занятий по легководолазной подготовке с применением изолирующих противогазов и практическим покиданием затопленной боевой техники проведут танкисты гвардейской танковой армии Западного военного округа в летнем периоде обучения.

Занятия пройдут на тренажерах, позволяющие военнослужащим преодолевать боязнь воды и замкнутого ограниченного пространства, правильно передвигаться под водой, действовать в случае кислородного голодания на глубине до 5 метров с применением новейших противогазов ИП-5.

Именно так военнослужащие учатся покидать машину в том случае, если она потеряла под водой подвижность. Каждый член экипажа имеет изолирующий противогаз, который начинает вырабатывать кислород при активации специального химического патрона. Сначала он начинает поступать в специальный мешок и оттуда — в маску танкиста.

Разница давления не позволяет открыть люки изнутри. Чтобы его выровнять, машину необходимо затопить. Кроме того, на таких тренажерах танкистов учат готовить танк к эвакуации, крепить буксировочные тросы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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