16.05.2021 (14:37)
Псковские и Рязанские десантники совершили высотное десантирование с кислородным оборудованием с высоты 6 тыс. метров
В рамках занятий по воздушно-десантной подготовке с подразделениями специального назначения ВДВ, 20 военнослужащих подразделения специального назначения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск из Рязани совершили десантирование парашютным способом из самолета Ил-76мд с высоты 6 тыс. метров, с использованием кислородного оборудования.
Погрузка личного состава была произведена на аэродроме “Кресты” в Пскове, после чего самолет, набрав установленную высоту 6 тыс. метров, произвел десантирование 20 парашютистов.
Десантирование личного состава выполнялось при скорости самолета более 360 км/ч, с использованием комплектов для высотного десантирования “Юнкер-О”, в состав которых входит парашютная система специального назначения “Стайер” и комплект кислородного оборудования отечественного производства “ОКСИ Высота”.
Время свободного падения парашютистов после отделения от самолета составило чуть более 1,5 минут, а снижение на открытом куполе парашютной системы около 5 минут.
Десантирование прошло без происшествий, материальная часть отработала штатно.