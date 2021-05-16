16.05.2021 (14:37)

Псковские и Рязанские десантники совершили высотное десантирование с кислородным оборудованием с высоты 6 тыс. метров

В рамках занятий по воздушно-десантной подготовке с подразделениями специального назначения ВДВ, 20 военнослужащих подразделения специального назначения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск из Рязани совершили десантирование парашютным способом из самолета Ил-76мд с высоты 6 тыс. метров, с использованием кислородного оборудования.

Погрузка личного состава была произведена на аэродроме “Кресты” в Пскове, после чего самолет, набрав установленную высоту 6 тыс. метров, произвел десантирование 20 парашютистов.

Десантирование личного состава выполнялось при скорости самолета более 360 км/ч, с использованием комплектов для высотного десантирования “Юнкер-О”, в состав которых входит парашютная система специального назначения “Стайер” и комплект кислородного оборудования отечественного производства “ОКСИ Высота”.

Время свободного падения парашютистов после отделения от самолета составило чуть более 1,5 минут, а снижение на открытом куполе парашютной системы около 5 минут.

Десантирование прошло без происшествий, материальная часть отработала штатно.

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