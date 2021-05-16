16.05.2021 (13:55)

Во Владимирской области экипажи транспортной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учебно-тренировочные полеты ночью

Во Владимирской области на аэродроме смешанной авиационной эскадрильи Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты экипажей транспортной авиации в ночное время.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи транспортных самолетов Ан-26 и многоцелевых вертолетов Ми-8мтв отработали технику взлета и посадки, выполнили полеты по заданному маршруту днем и в ночное время.

Кроме того, летчиками было отработано ведение радиообмена с руководителем полетов на наземном контрольно-диспетчерском пункте, а также алгоритм действий при выходе из строя навигационного оборудования.

Всего было выполнено 3 летные смены, летчики совершили свыше 40 вылетов.

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