16.05.2021 (13:55)
Во Владимирской области экипажи транспортной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учебно-тренировочные полеты ночью
Во Владимирской области на аэродроме смешанной авиационной эскадрильи Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты экипажей транспортной авиации в ночное время.
В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи транспортных самолетов Ан-26 и многоцелевых вертолетов Ми-8мтв отработали технику взлета и посадки, выполнили полеты по заданному маршруту днем и в ночное время.
Кроме того, летчиками было отработано ведение радиообмена с руководителем полетов на наземном контрольно-диспетчерском пункте, а также алгоритм действий при выходе из строя навигационного оборудования.
Всего было выполнено 3 летные смены, летчики совершили свыше 40 вылетов.
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