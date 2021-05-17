Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.05.2021 (00:19)

Вооружение и технику дальней авиации перевели на летний режим эксплуатации

В воинских частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке, прошел смотр вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) авиационного соединения после проведения работ по переводу на летний режим эксплуатации.

В ходе смотра было проверено качество выполнения регламентных работ, индивидуальный комплект запасных частей, инструменты, заправочный инвентарь, техническое обслуживание и средства специальной обработки, а также правильность заполнения паспортов, формуляров и иной сопутствующей путевой документации для эксплуатации техники в летний период.

Смотры ВВСТ проводятся в период завершения перевода техники на сезонную эксплуатацию с целью проверки технического состояния, правильности использования, обслуживания, хранения и боевой готовности машин.

Всего на летний режим эксплуатации переведено и обслужено около 850 единиц техники. Свыше трёх тысяч военнослужащих воинских частей авиационного соединения выполнили проверку работоспособности агрегатов, провели различные регулировки, замену масел, смазок и охлаждающей жидкости.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Молодые летчики дальней авиации приступили к самостоятельным полетам на самолетах Ту-95мс
Дальневосточное соединение командования дальней авиации готовится к летнему периоду обучения
С военнослужащими дальней авиации проведены занятия для получения допуска к несению службы в суточном наряде
В соединении дальней авиации завершились мероприятия по переводу техники на летний период эксплуатации

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false