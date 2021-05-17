17.05.2021 (00:19)

Вооружение и технику дальней авиации перевели на летний режим эксплуатации

В воинских частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке, прошел смотр вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) авиационного соединения после проведения работ по переводу на летний режим эксплуатации.

В ходе смотра было проверено качество выполнения регламентных работ, индивидуальный комплект запасных частей, инструменты, заправочный инвентарь, техническое обслуживание и средства специальной обработки, а также правильность заполнения паспортов, формуляров и иной сопутствующей путевой документации для эксплуатации техники в летний период.

Смотры ВВСТ проводятся в период завершения перевода техники на сезонную эксплуатацию с целью проверки технического состояния, правильности использования, обслуживания, хранения и боевой готовности машин.

Всего на летний режим эксплуатации переведено и обслужено около 850 единиц техники. Свыше трёх тысяч военнослужащих воинских частей авиационного соединения выполнили проверку работоспособности агрегатов, провели различные регулировки, замену масел, смазок и охлаждающей жидкости.

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