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16.05.2021 (13:08)

Молодые летчики дальней авиации приступили к самостоятельным полетам на самолетах Ту-95мс

В дальневосточном соединении дальней авиации молодые летчики и штурманы, выпускники 2020 года, приступили к выполнению самостоятельных полетов на стратегических ракетоносцах Ту-95мс.

Полёты проходят в простых метеоусловиях в районе аэродрома в дневное и ночное время суток.

Подготовка экипажей к самостоятельному управлению стратегическими ракетоносцами Ту-95мс проводится под контролем руководящего состава авиационного полка и летчиков-инструкторов.

Так же для поддержания натренированности к пилотированию и навигации были привлечены более опытные лётные экипажи, которые в ходе выполнения полетных заданий отработали элементы групповых полётов строем.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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