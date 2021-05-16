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16.05.2021 (12:50)

Дальневосточное соединение командования дальней авиации готовится к летнему периоду обучения

В воинских частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке началась активная фаза подготовки к новому периоду обучения.

В рамках проведения мероприятий проверена готовность военнослужащих всех категорий к несению службы в суточных нарядах и выполнению специальных задач со штатным оружием.

Для допуска военнослужащих соединения к несению службы в суточном наряде и выполнению служебных задач со стрелковым оружием проведены  мероприятия психологической работы, выявления уровня психологической готовности выполнения специальных обязанностей, проведения занятий по изучению положений общевоинских уставов, инструкций, правил обращения с оружием и боеприпасами, а также требований безопасности военной службы.

По окончанию тестирований в соединении проведена проверка результатов выполнения военнослужащими нормативов практических стрельб из пистолетов ПМ, АПС и автоматов АК-74, АК – 74У.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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