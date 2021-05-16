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16.05.2021 (12:29)

Танкисты и мотострелки ознакомились с порядком прохождения этапов конкурсов АрМИ в Челябинской области

На полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области прошли инструкторско-методические занятия по порядку прохождения этапов соревнований с участниками Всеармейского конкурса «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2021.

В ходе тренировки представители судейской коллегии провели инструктаж по технике безопасности с участниками состязаний, ознакомили конкурсантов с трассой, ее особенностями и препятствиями, мишенной обстановкой. Также до участников были доведены основные положения конкурса, методика выполнения нормативов по технической, инженерной и медицинской подготовке. 

Всеармейские этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» завершатся в конце мая. По их результатам судьи определят лучшие команды, которые будут представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на международной арене. В конкурсах примут участие свыше 500 военнослужащих из числа экипажей танков и боевых машин пехоты, судейского корпуса, тренерских групп и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.

В соревнованиях примут участие команды Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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