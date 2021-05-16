16.05.2021 (12:25)
В Новосибирске завершился оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом, командирами соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа
В Новосибирске на базе дивизии противовоздушной оборы и военного аэродрома завершился оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом, командирами соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа под руководством командующего объединения генерал-майором Владимиром Мельниковым.
В ходе трех дневного сбора с офицерами были проведены практические и теоретические занятия, изучение основных положений руководящих документов, подготовки и проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, противодействие терроризму в соединениях и воинских частях и подведение итогов боевой подготовки за зимний период обучения и задачи на летний период обучения 2021 года.
Всего в оперативно-мобилизационном сборе приняло участие около 100 офицеров, занятия проходили на позициях зенитного ракетного полка под Новосибирском и на военном аэродроме Толмачево.