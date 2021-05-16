Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.05.2021 (12:12)

Военные инженеры ЦВО пройдут на паромах по рекам Поволжья около 2 тыс. км

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО) пройдут на паромах по рекам Поволжья около 2 тыс. км, в рамках акции, посвященной 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

В акции участвуют военнослужащие Центрального, Западного и Южного военных округов, которые преодолеют часть речного маршрута, составляющего около 5 тыс. км. Понтонные подразделения будут сплавляться по рекам Белая, Волга Ока, Кама, Северский Донец, Дон и пройдут 20 судоходных шлюзов.

В ходе всего перехода военнослужащие будут делать остановки в областных городах (Ульяновск, Самара, Саратов и др.), где будут участвовать в патриотических мероприятиях и проводить экскурсии для всех посетителей на демонстрационных паромах.

Переход будет осуществлен на 2 паромах из понтонных парков и буксирно-моторных катерах БМК. На одном из паромов представлены экспозиции средств инженерного вооружения, второй оборудован для проживания личного состава и перевозки материальных средств.

К 22 июня личный состав прибудет в район Волгоградского водохранилища и пройдет парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

В акции задействовано более 150 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Сотрудники военной полиции ЦВО высадили Аллею Героев в школе Новосибирска
Кинотеатр под открытым небом в Свердловской области развернули военнослужащие ЦВО в рамках акции «Военная служба по контракту-твой выбор»
Танкисты ВДВ и курсанты ДВОКУ откроют соревнования по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» в Челябинской области
Разведчики ознакомились с порядком прохождения заключительных этапов соревнований в Новосибирской области

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false