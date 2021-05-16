16.05.2021 (12:04)

Сотрудники военной полиции ЦВО высадили Аллею Героев в школе Новосибирска

Сотрудники военной полиции Центрального военного округа совместно с учащимися МБОУ СОШ № 29 высадили Аллею Героев на пришкольной территории в Октябрьском районе Новосибирска.

Военные полицейские подарили СОШ № 29 саженцы липы и вместе со школьниками высадили около 20 деревьев в память о героях, погибших в годы войны. Липовая аллея в честь защитников Родины будет не только украшать территорию школьного двора, но и напоминать о воинах-победителях и их бесценных подвигах.

Мероприятие было приурочено к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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