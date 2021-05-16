16.05.2021 (12:00)

Кинотеатр под открытым небом в Свердловской области развернули военнослужащие ЦВО в рамках акции «Военная служба по контракту-твой выбор»

Кинотеатр под открытым небом развернули военнослужащие пункта отбора на военную службу по контракту города Екатеринбурге в населенном пункте Сысерть Свердловской области в рамках информационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор».

В одном из скверов города Сысерти военнослужащие пункта отбора развернули мобильный пункт отбора на базе автомобиля «Камаз», а также подвижный телеэкран, на котором транслировали военно-патриотические фильмы. Всего кинотеатр под открытым небом посетило около 1 тыс. человек. На пункт отбора на военную службу по контракту обратилось более 70 человек. 25 граждан прошли мероприятия первичного отбора, определившись с перспективным местом прохождения службы.

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