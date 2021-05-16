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16.05.2021 (11:56)

Армейский рапирист стал победителем Всероссийских соревнований

Накануне в подмосковном Новогорске прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин. Спортсмены армейского Клуба завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Аомейский спортсмен Антон Бородачев стал победителем Всероссийских соревнований по фехтованию на рапирах среди мужчин. В финальном поединке армеец выиграл со счетом 15:2 у одноклубника –  старшего лейтенанта Тимура Сафина.

«Бронзу» взял ещё один представитель Центрального спортивного клуба Армии капитан Алексей Черемисинов. Армейский фехтовальщик разделил третье место с Владиславом Журавлевым.

Всего в турнире приняло участие 47 рапиристов из 9 регионов России, а также по одному спортсмену из Сербии и Украины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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