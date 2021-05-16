16.05.2021 (11:24)

Драматический театр Восточного военного округа гастролирует по военным гарнизонам Сахалина

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса на Сахалине посетили выступления Драматического театра Восточного военного округа (ВВО).

Уже состоялись спектакли в военных гарнизонах Хабаровского и Приморского края, а очередным этапом гастролей стал остров Сахалин, где артисты показывают весь свой репертуар и сценическое мастерство в пяти военных гарнизонах.

На время проведения гастролей по острову Сахалин местом дислокации артистов театра стал военный гарнизон Хомутово в городе Южно-Сахалинске. Военнослужащим и членам их семей представилась уникальная возможность посмотреть спектакли различных жанров: комедии, драмы, а для самых маленьких зрителей артисты показали музыкальную сказку. Ребята с огромным любопытством следили за любимыми персонажами.

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