16.05.2021 (11:24)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили литературно-музыкальный вечер «Казачье слово – крепче камня»

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили литературно-музыкальный вечер «Казачье слово – крепче камня»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине посетили литературно-музыкальный вечер «Казачье слово – крепче камня», посвящённый 30-летию Общероссийской общественной организации «Союз казаков» на Сахалине.

На уличной площадке гостей праздника встречал казачий коллектив учащихся МБОУ СОШ с. Сокол. Они представили театрализованный номер о казачьих традициях. Открытие праздничного вечера началось с выступления Народного ансамбля казачьей песни «Воля».

Об истории развития казачества и его становления на островах рассказала специалист отдела краеведения Алена Позныхова. На сегодняшний день на Сахалине действуют 17 казачьих обществ и общественных объединений казаков. Представители объединений защищают государственную границу, участвуют в охране общественного порядка, сотрудничают со спасателями.

В ходе праздничного вечера военнослужащим армейского корпуса ВВО выдалась возможность поближе познакомиться с представителями казачества и узнать историю становления казачества в Сахалинской области.

Кроме того, для гостей мероприятия была представлена планшетная выставка «История казачества», книжная экспозиция «Казачье слово – крепче камня», а также выставка казачьих рушников из личной коллекции участницы культурного сообщества Ольги Жировой.

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