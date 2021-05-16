16.05.2021 (11:24)

Сотрудники ВАИ ВВО в Приморье провели технический осмотр военных транспортных средств

Сотрудниками территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Уссурийске, проведен технический осмотр транспортных средств соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО в Приморье и учреждений МО РФ. Мероприятие проводилось в рамках подготовки военной техники к эксплуатации в летнем периоде обучения.

Военные автоинспекторы в парках боевых машин на каждой единице техники проверили работоспособность двигателя, тормозной системы, исправность и техническое состояние рулевого управления, а также агрегатов транспортных средств, влияющих на безопасность дорожного движения.

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