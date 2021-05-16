16.05.2021 (11:23)
Кубок ВВО по хоккею с шайбой, посвященный памяти Героя России летчика Романа Филиппова, прошел в Хабаровске
Победой команды Тихоокеанского флота над командой Белогорского гарнизона Восточного военного округа завершился турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти Героя России летчика гвардии майора Романа Филипова.
Команды, занявшие места на пьедестале почета, были награждены медалями и грамотами, а победители получили еще и Кубок Восточного военного округа по хоккею с шайбой.
Кроме этого, лучших хоккеистов спортивного события наградили ценными и памятными подарками.
За кубок Восточного военного округа боролись военнослужащие спортивных команд, представляющих Хабаровский, Владивостокский, Уссурийский, Южно-Сахалинский, Белогорский, Улан-Удинский и Читинский гарнизоны.
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