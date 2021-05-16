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16.05.2021 (11:23)

Кубок ВВО по хоккею с шайбой, посвященный памяти Героя России летчика Романа Филиппова, прошел в Хабаровске

Победой команды Тихоокеанского флота над командой Белогорского гарнизона Восточного военного округа завершился турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти Героя России летчика гвардии майора Романа Филипова.

Команды, занявшие места на пьедестале почета, были награждены медалями и грамотами,  а победители получили еще и Кубок Восточного военного округа по хоккею с шайбой.

Кроме этого, лучших хоккеистов спортивного события  наградили  ценными и памятными подарками.

За кубок Восточного военного округа боролись военнослужащие спортивных команд, представляющих Хабаровский, Владивостокский, Уссурийский, Южно-Сахалинский, Белогорский, Улан-Удинский и Читинский гарнизоны.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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