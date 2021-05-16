16.05.2021 (11:17)

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии пройдут учебные сборы

В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» Республики Бурятия пройдут учебные сборы с допризывной молодежью Кабанского района по основам военной службы. В общей сложности к данным сборам будет привлечено более 150 человек.

Целями проведения сборов является воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России ее вооруженным силам, формирование морально-психологических качеств граждан, необходимых для прохождения военной службы и проведение профессиональной ориентации в военной сфере.

В процессе проведения данных сборов с учащимися в специализированых классах проведут занятия по общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации, строевой подготовке, основам военной топографии, оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, радиационной, химической, биологической защите. В проведении данных занятий задействованы военнослужащие общевойскового объединения, дислоцированного на территории Республики Бурятия.

На завершающем этапе сборов совместно с военнослужащими танкового соединения со школьниками предусмотрено проведение практических занятий по выполнению нормативов по огневой подготовке из автомата АК-74 и пистолета ПМ. Она будет организована на полигоне «Дивизионный».

Завершатся данные методические сборы в конце мая текущего года.

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