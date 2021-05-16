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16.05.2021 (11:01)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье завершается перевод техники на летний режим эксплуатации

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, завершаются мероприятия по подготовке вооружения и военной техники к эксплуатации в летнем периоде обучения.

В парковых зонах на оборудованных специализированных постах  механики – водители и специалисты  из числа расчетов орудий и экипажей боевых машин помимо очистки техники от грязи и пыли, выполнили  целый комплекс необходимых технологических операций, общее число которых варьируется  до нескольких десятков.

Командование объединения ежедневно присутствует на мероприятиях по переводу техники, с целью осуществления контроля и качества выполнения работ.

 Комплексная комиссия из числа офицеров командования объединения проверит полноту и качество выполненных мероприятий, а техника получит допуск к эксплуатации в летнем периоде обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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