16.05.2021 (10:20)

«ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту готовится к следующему отопительному сезону

По мнению руководства филиала, благодаря своевременной, качественной работе по подготовке к зиме отопительный период 2020-2021 гг. завершен без сбоев. Объекты Министерства обороны и гражданские объекты обеспечены коммунальными ресурсами в полном объеме.

По итогам отопительного периода и весенних осмотров проведена оценка технического состояния фондов. Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту сформированы и представлены на утверждение заявочные планы текущего ремонта собственными силами на 2022 год, определен перечень объектов, требующих проведения текущего и капитального ремонта в 2022 году.

Также утвержден план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Всего предстоит подготовить к эксплуатации 2579 зданий и сооружений казарменно-жилищного фонда, 305 объектов теплоснабжения, 179 объектов водо-канализационного хозяйства, 639 207 километров инженерных сетей. Для оптимизации затрат на содержание котельных запланированы мероприятия по установке электрокотлов на 4 котельных.

Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. в 2021 году предусмотрена замена энергозатратных осветительных приборов на светодиодные 2690 светильников и 4367 ламп, ремонт 5110 кв. м. кровель, замена 160 окон в зданиях казарменно-жилищного фонда. Кроме того, предстоит выполнить ремонт 33 объектов теплового хозяйства, 42 объектов водо-канализационного хозяйства и 41 объекта казарменно-жилищного фонда.

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