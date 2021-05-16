16.05.2021 (10:11)

Тематический поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Назрань

В Ингушетию в рамках акции, проводимой Министерством обороны Российской Федерации, прибыл тематический поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

На перроне города Назрань поезд встретили представители командования 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), администрации республики и города, а также юнармейцы.

Тематический поезд будет пребывать Ингушетии в течение 4 часов с 09.30 до 13.30 16 мая. Его экспозицию могут посетить все желающие бесплатно на железнодорожной станции.

Для гостей передвижной выставки представлено 17 тематических вагонов, в каждом организованы лекции для посетителей. На трех открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19, разделен на три части: «красная зона», где демонстрируется палата пациента больного коронавирусной инфекцией, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о работе военных медиков, а также «телемедицинская зона».

Также представлен вагон «Дорога памяти», внутри которого размещены терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, по аналогии с одноименным музейным комплексом.

На специально оборудованной платформе-сцене выступят артисты Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля «Успех» Окружного дома офицеров военного округа.

Кроме того, в рамках мероприятия проходит акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!», в ходе которой все желающие могут посетить пункт отбора на военную службу по контракту, развернутый на территории железнодорожного вокзала, ознакомиться с должностями, а также пройти первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.

При проведении мероприятий в рамках акции на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемические мер.

Следующую остановку эшелон совершит в городе-герое Волгограде.

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