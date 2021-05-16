16.05.2021 (08:55)
В гвардейском зенитном ракетном полку Ивановского соединения ВДВ прошли состязания среди юнармейцев на Кубок Ивановского отделения Союза десантников России
На базе гвардейского зенитного ракетного полка Ивановского соединения Воздушно-десантных войск прошли соревнования юнармейских организаций Ивановской области, в которой приняли участие более 100 воспитанников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “Юнармия” разных возрастов.
Впервые на базе Ивановского соединения Воздушно-десантных войск, совместно с областным отделением Всероссийской общественной организации «Союз десантников России», была проведена военно-спортивная игра «Зарница». В ней приняли участие юнармейские отряды со всей Ивановской области.
Для участников были приготовлены различные испытания. Юнармейцы соревновались в строевой подготовке, стрельбе из пневматического оружия, метании гранат на точность. В спортивном зале участников ожидала эстафета и подтягивание на перекладине.
Все нормативы выполнялись по квалификации к военнослужащим Воздушно-десантных войск, с соблюдением всех норм и правил выполнения упражнений.
По завершении соревнований, участникам были вручены призы и грамоты, а занявшим первое место переходящий кубок Ивановского отделения Всероссийской общественной организации “Союз десантников России”.