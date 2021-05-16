16.05.2021 (08:30)

Республиканский сборный пункт в Дагестане отправит в войска более 10 команд призывников из соседних республик Северного Кавказа

В ходе весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу с республиканского сборного пункта Республики Дагестан для прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС РФ) будет сформировано и отправлено в войска более 10 сборных команд призывников из соседних республик Северного Кавказа.

На республиканском сборном пункте спланированы мероприятия по приёму и комплектованию команд призывников не только из граждан Республики Дагестан. В этом году в Махачкалу на сборный пункт будут прибывать призывники из Республик Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Чеченской Республики и Ингушетии. Новобранцы в составе сборных команд отправятся к местам дислокации соединений и воинских частей железнодорожным транспортом и авиацией.

Все прибывающие команды призывников из других субъектов в обязательном порядке пройдут экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. В настоящее время заболевших среди новобранцев выявлено не было. Все призывники обеспечиваются вещевым имуществом, банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками, перчатками, а также несессёрами, в комплект которых входят антисептические средства для обработки рук, гигиенические принадлежности и средства личной гигиены.

При проведении мероприятий весеннего призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также призывники могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время с республиканского сборного пункта отправлены к местам прохождения службы около 500 новобранцев. Всего с территории республики Дагестан в ходе весеннего 2021 года призыва будет направлено в войска порядка 3 тыс. граждан призывного возраста.

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