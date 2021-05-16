16.05.2021 (05:00)

На российской военной базе ЮВО в Абхазии на 20 процентов снизился уровень сезонной заболеваемости военнослужащих

С начала зимы уровень заболеваемости военнослужащих по призыву в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии снижен на 20 процентов по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

По словам военных медиков базы положительного оздоровления удалось добиться в результате проведения витаминизации и вакцинации.

Также в казармах, где проживает личный состав, постоянно ведется мониторинг температурного режима, ежедневно проводится медицинский осмотр военнослужащих, организовывается проветривание и дезинфекция спальных помещений.

По прибытии в места службы призывники могут пройти вакцинацию от различных заболеваний, в том числе и от COVID-19. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Ожидается, что на базу ЮВО в Абхазии в начале июня прибудут около 500 военнослужащих весеннего 2021 года призыва.

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