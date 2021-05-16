16.05.2021 (08:15)

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военкоматов в Северной Осетии

Военнослужащие радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку военкоматов в Северной Осетии.

Специалисты РХБ защиты продезинфицировали внутренние помещения приемно-технической комиссии ЮВО, республиканского сборного пункта, площадки вокруг зданий на территории военкоматов. В общей сложности военнослужащие обработали более 6 тыс. квадратных метров территорий военкоматов.

Для дезинфекции зданий и помещений, в которые прибывают призывники, применяется 1,5-процентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция, распыляющийся в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, военнослужащие применили специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

Для дезинфекции военкоматов в Северной Осетии задействовано четыре единицы специальной техники, привлечено около 30 человек личного состава части РХБ защиты.

Всего в рамках весеннего 2021 года призыва из Северной Осетии планируется к отправке более 700 граждан.

При проведении мероприятий весеннего призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами для экспресс-тестирования призывников и сопровождающих воинские команды, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Также призывники могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

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