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16.05.2021 (07:15)

В ЮВО сдали выпускные экзамены около 320 младших специалистов железнодорожных войск

В Южном военном округе (ЮВО) на территории Волгоградской области более 320 младших специалистов учебного батальона железнодорожных войск сдали выпускные экзамены по 7 военно-учетным специальностям.

Сдачу экзаменов контролировал председатель комиссии – заместитель начальника производственного отдела управления (организации производства) Главного управления начальника Железнодорожных войск полковник Владимир Смирнов.

Специалисты были подготовлены по направлениям: машинист путевых машин (ВПРМ-Г, ПРМ-РМ), электрик-оператор путевых машин, оператор-электрик путевых машин (ВПРМ-Г, ПРМ-РМ), оператор-электрик путевых машин (ПБ-3М), моторист переправочных (буксирно-моторных) средств, монтажник-понтонер, машинист консольного крана СРК-50.

После курса подготовки военнослужащие могут выполнять монтажные, ремонтно-восстановительные работы, восстанавливать мосты, укладывать и демонтировать железнодорожное полотно, собирать звенья рельсошпальной решетки, управлять катерами при наводке наплавных железнодорожных мостов.

Далее военнослужащие отправятся для прохождения военной службы в соединения и воинские части железнодорожных войск от Крыма до Дальнего Востока. Выпускникам предстоит принять участие в реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а также в ежегодных масштабных специальных учениях сил материально-технического обеспечения.

Набор курсантов в учебный центр железнодорожных войск производится дважды в год, обучение длится 5 месяцев. На подготовку отводится более 400 часов теоретических и практических занятий по общевойсковой и специальной подготовкам.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Железнодорожные войска
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