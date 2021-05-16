16.05.2021 (07:15)
В ЮВО сдали выпускные экзамены около 320 младших специалистов железнодорожных войск
В Южном военном округе (ЮВО) на территории Волгоградской области более 320 младших специалистов учебного батальона железнодорожных войск сдали выпускные экзамены по 7 военно-учетным специальностям.
Сдачу экзаменов контролировал председатель комиссии – заместитель начальника производственного отдела управления (организации производства) Главного управления начальника Железнодорожных войск полковник Владимир Смирнов.
Специалисты были подготовлены по направлениям: машинист путевых машин (ВПРМ-Г, ПРМ-РМ), электрик-оператор путевых машин, оператор-электрик путевых машин (ВПРМ-Г, ПРМ-РМ), оператор-электрик путевых машин (ПБ-3М), моторист переправочных (буксирно-моторных) средств, монтажник-понтонер, машинист консольного крана СРК-50.
После курса подготовки военнослужащие могут выполнять монтажные, ремонтно-восстановительные работы, восстанавливать мосты, укладывать и демонтировать железнодорожное полотно, собирать звенья рельсошпальной решетки, управлять катерами при наводке наплавных железнодорожных мостов.
Далее военнослужащие отправятся для прохождения военной службы в соединения и воинские части железнодорожных войск от Крыма до Дальнего Востока. Выпускникам предстоит принять участие в реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а также в ежегодных масштабных специальных учениях сил материально-технического обеспечения.
Набор курсантов в учебный центр железнодорожных войск производится дважды в год, обучение длится 5 месяцев. На подготовку отводится более 400 часов теоретических и практических занятий по общевойсковой и специальной подготовкам.