16.05.2021 (06:10)

В Волгоград прибудет тематический поезд в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» Минобороны России

17 мая в 11:20 на железнодорожную станцию «Волгоград-1» в Волгограде прибудет тематический поезд в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», проводимой Министерством обороны Российской Федерации.

На перроне поезд встретят представители командования Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО), администрации Волгограда, юнармейцы, жители и гости города.

Для гостей передвижной выставки представлено 17 тематических вагонов, в каждом организованы лекции для посетителей. На трех открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Тематический вагон «Современная армия» расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. В нём расположены интерактивные экспозиции и выставки.

Вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19, разделен на три части: «красная зона», где демонстрируется палата пациента больного коронавирусной инфекцией, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о работе военных медиков, а также «телемедицинская зона».

На специально оборудованной платформе-сцене выступят артисты Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля «Успех» Окружного дома офицеров военного округа.

Также на перроне железнодорожного вокзала будут развернута экспозиция с современными образцами вооружения.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет акция «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!», в ходе которой все желающие смогут посетить пункт отбора на военную службу по контракту, развернутый на территории железнодорожного вокзала, ознакомиться с должностями, а также пройти первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.

В Волгограде поезд будет пребывать в течение 4 часов 11 минут до 15:31 17 мая. Его экспозицию могут посетить все желающие бесплатно на железнодорожной станции «Волгоград-1».

На территории ЮВО поезд остановится также на станциях «Ростов-Главный», «Краснодар-1», «Севастополь», «Владикавказ», «Назрань».

При проведении мероприятий в рамках акции на территории округа реализуется комплекс санитарно-противоэпидемические мер.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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