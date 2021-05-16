16.05.2021 (08:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье принимают участие чемпионате по спортивной рыбалке
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) принимают участие в чемпионате по спортивной рыбалке.
В чемпионате примут участие около 20 команд, в том числе и команда «Красная Звезда» в состав которой вошли 3 спортсмена. Чемпионат по спортивному рыболовству будет проходить в несколько этапов по таким состязаниям как ловля хищной рыбы с берега и ловля рыбы фидером.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ также примут участие в соревновании по ловле рыбы «Кубок Днестра».
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