Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.05.2021 (08:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье принимают участие чемпионате по спортивной рыбалке

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) принимают участие в чемпионате по спортивной рыбалке.

В чемпионате примут участие около 20 команд, в том числе и команда «Красная Звезда» в состав которой вошли 3 спортсмена. Чемпионат по спортивному рыболовству будет проходить в несколько этапов по таким состязаниям как ловля хищной рыбы с берега и ловля рыбы фидером.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ также примут участие в соревновании по ловле рыбы «Кубок Днестра».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Свыше 1 тысячи прапорщиков и сержантов общевойсковой армии ЗВО принимают участие в инструкторско-методический сборах
Около 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО отправились обучаться в учебные центры Минобороны
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по спортивному ориентированию
В Ленинградской области авиационные спасатели ЗВО отработали прыжки с парашютом на точность приземления

Метки:
Западный военный округ , Миротворец
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false