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16.05.2021 (07:40)

Свыше 1 тысячи прапорщиков и сержантов общевойсковой армии ЗВО принимают участие в инструкторско-методический сборах

Свыше 1000 прапорщиков и сержантов общевойсковой армии Западного военного округа принимают участие в инструкторско-методических сборах по работе с молодым пополнением весеннего призыва.

В ходе сборов военнослужащие выступают с докладами по подготовке учебно-материальной базы и социально-бытовому, продовольственному и вещевому обеспечению призывников. В ходе специальных курсов сержанты и прапорщики обсуждают методики проведения занятий по предметам боевой подготовки с личным составом.

В завершении сборов военнослужащие примут участие в профессиональных соревнованиях, где сдадут зачёты и нормативы по огневой, специальной подготовке, вождению автомобильной и бронетанковой техники, а также выполнят порядок действия при получении сигнала «Боевая тревога».

После успешного завершения инструкторско-методических сборов военнослужащие приступят к работе с ротами молодого пополнения весеннего призыва.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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