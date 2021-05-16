16.05.2021 (07:00)
С военнослужащими дальней авиации проведены занятия для получения допуска к несению службы в суточном наряде
В авиационных полка дальней авиации дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовской областях прошли учебно-методические занятия с офицерским составом по допуску несения службы в суточном наряде и выполнению специальных обязанностей с оружием в летнем периоде обучения 2021 учебного года.
В ходе проведения занятий были развёрнуты учебные места с использованием мультимедийных систем и макетов.
Опытные инструкторы наглядно разъяснили военнослужащим особенности организации внутреннего порядка на территории объектов подразделений и воинских частей, провели практическое занятие с демонстрацией основных ошибок и замечаний возникающий у военнослужащих в ходе несения суточного наряда. По мимо этого представители медицинской службы напомнили порядок действия при оказании первой помощи пострадавшим.
Особое внимание было уделено порядку обращения с оружием и его применению.
Данные мероприятия проводятся регулярно перед началом нового учебного периода. Они помогают опытным офицерам узнать, какие особенности ждут нас в новом учебном году, а для молодого пополнения получить тот пласт знаний, который они смогут применить в повседневной деятельности.
Каждый из офицеров принимавших участие в проводимых занятиях, мог задавать интересующего его вопросы.
В заключении проводимого комплекса мероприятий каждый военнослужащий прошел тесты для оценки своего морально-психологического состояния.