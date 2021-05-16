16.05.2021 (02:00)

На Камчатке завершается сбор военнослужащих ТОФ, вошедших в сборную команду Восточного военного округа по баскетболу

На Камчатке, на базе центра спортивной подготовки подводных сил Тихоокеанского флота, завершается сбор военнослужащих, представляющих соединения и части Приморской флотилии Разнородных Сил, Войск и сил на Северо-востоке России и подводных Сил ТОФ для определения окончательного состава сборной команды Восточного военного округа по баскетболу. Из числа моряков, показавших лучшие результаты, предварительно отобрана команда в количестве 12 человек. Планируется, что именно эти спортсмены составят костяк спортивного коллектива, который представит ВВО на чемпионате Вооруженных Сил РФ по баскетболу.

Флотские баскетболисты уже успели провести несколько тренировочных матчей с несколькими баскетбольными командами Камчатского края, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Чемпионат Вооруженных Сил РФ по баскетболу стартует в Воронеже 19 мая.

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