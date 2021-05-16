16.05.2021 (03:00)

Более 500 граждан Приморского края изъявили желание поступить в образовательные учреждения Минобороны России

Более 500 граждан Приморского края подали документы в Военный комиссариат региона для поступления в образовательные учреждения Минобороны России и других силовых ведомств на обучение по программам высшего профессионального образования со сроком обучения 4 и 5 лет. Около 30 из желающих стать офицерами – девушки.

Возрастные требования к кандидатам являются традиционными: для граждан, не проходивших военную службу, возраст ограничен 22 годами, прошедших военную службу в учебные заведения принимают в возрасте до 24 лет, а гражданам, проходящим военную службу по контракту, разрешено поступление до 27 лет. Прием документов завершится до конца текущего месяца.

Среди учебных заведений, к которым проявляют интерес абитуриенты - Дальневосточное ВОКУ (г. Благовещенск), Тихоокеанское ВВМУ имени С.О.Макарова (г. Владивосток), Московское ВОКУ, Казанское ВТККУ Новосибирское ВВКУ, Рязанское ВВДКУ, и еще более 20 высших военных учебных заведений. Для поступления в училища и академии школьникам необходимо пройти медицинские комиссии, обладать соответствующей физической подготовкой и знаниями, успешно сдать ЕГЭ.

Традиционно у дальневосточников большей популярностью пользуются ДВОКУ и ТОВМУ. Это объясняется высоким качеством обучения и территориальной близостью регионов.

По всем уточняющим вопросам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице