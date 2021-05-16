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16.05.2021 (01:00)

В соединении дальней авиации завершились мероприятия по переводу техники на летний период эксплуатации

В соединении дальней авиации Воздушно-космических сил в Саратовской области завершился комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний период эксплуатации.

На каждой единице техники было проведено около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

Сезонное техническое обслуживание  прошла военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160.

Проведение данного обслуживания повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.

Для  качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях были созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.

Перед началом нового учебного периода будет выполнен контрольный смотр выполненных работ на каждом образце техник. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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