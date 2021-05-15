15.05.2021 (23:50)

Оркестр ЮВО поздравил жителей Новочеркасска в день города музыкальными попурри

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) вместе с жителями города отпраздновали 216-ю годовщину со дня основания казачьей столице дона – Новочеркасска.

В праздничных мероприятий приняли участие командование и военнослужащие 8-ой гвардейской общевойсковой армии ЮВО, ветераны, юнармейцы и представители администрации города.

Почетных жителей Новочеркасска и наиболее отличившихся военнослужащих наградили грамотами и ценными подарками.

Завершились празднования выступлением творческих и художественных коллективов города и мотострелкового соединения ЮВО.

Кроме того, оркестр 150-й мотострелковой дивизии ЮВО выступил с плац-концертом для жителей и гостей города в сквере имени М.И. Платова, исполнив знаменитые музыкальные композиции.

На территории Новочеркасского гарнизона дислоцируются части и соединения 8-й общевойсковой армии и противовоздушной обороны 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, в том числе и легендарная 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия – правопреемница стрелкового соединения, чьи бойцы Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили на куполе Рейхстага Знамя Победы.

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