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15.05.2021 (22:30)

Команда авиаторов Северного флота «Гроза» выиграла малый кубок в «Лиге Мечты» Ночной хоккейной лиги

Сегодня в Сочинском ледовом Дворце спорта «Большой» прошло награждение победителей и призёров в дивизионе «Лига Мечты. Малый кубок» X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига». Первое место, золотые медали и малый кубок получили хоккеисты команды армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза».

Второе место заняла хоккейная сборная «Ледовая Арена» из города Орла, третье место достались норильчанам из команды «Заполярник».

В рамках хоккейного фестиваля «Гроза» провела четыре встречи. В трех из них североморцы одержали победу и один раз сыграли вничью, забросив при этом 42 шайбы в ворота соперников и набрав 7 очков.

Игроки команды «Гроза» стали первыми в своем дивизионе в разных номинациях. Нападающий Евгений Постыко объявлен лучшим бомбардиром, звание лучшего вратаря получил Вадим Шкирта, а лучшим тренером признан Александр Ларионов.

Команда «Гроза» стала первой командой Северной военной хоккейной лиги, победившей в дивизионе «Лига Мечты. Малый кубок». Особенно приятно, что это достижение далось североморцам с дебютной попытки.

Всего в X Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» в городе Сочи принимает участие 158 команд из 70 регионов. Общее количество участников превышает 3100 человек.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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