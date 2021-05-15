15.05.2021 (14:55)

В Пермском суворовском военном училище продолжает работу приемная комиссия

В Пермском суворовском военном училище продолжает работу приемная комиссия. Пакет документов для участия в конкурсном отборе поступающие могут представить в срок до 1 июня 2021 года.

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации учебного процесса.

На базе училища открыто большое количество кружков для всестороннего развития суворовцев, а именно: кружки по 3-D моделированию, робототехнике, экспериментальной химии, кружок по проектированию и моделированию беспилотных летательных аппаратов, где курсанты научатся особенностям проектирования и эксплуатации БЛА, разработке полетных и технических параметров, моделированию самих аппаратов с анализом принципов работы.

Также в училище есть киностудия, на которой учащиеся постигают азы монтажа, снимают и монтируют фильмы для всевозможных конкурсов.

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