15.05.2021 (21:00)

Военная техника и личный состав ТВИКУ оказывает помощь в недопущение распространения лесных пожаров в Тюменской области

В Тюменской области для оказания помощи в недопущении распространения лесных пожаров привлечен личный состав и тяжелая специальная техника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Расчеты 7 единиц специальной инженерной техники ИМР-2М и БАТ-2 создают минерализованные полосы, которые не позволяют огню распространяться. Всего в противопожарных мероприятиях задействовано более 250 курсантов училища.

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