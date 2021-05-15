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15.05.2021 (19:40)

Танкисты ВДВ и курсанты ДВОКУ откроют соревнования по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» в Челябинской области

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Представители команд-участниц и организаторы всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» провели жеребьевку, по результатам которой программу соревнований откроют танкисты Воздушно-десантных войск (ВДВ) и экипажи боевых машин пехоты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Состязания пройдут в Челябинской области.

В первый соревновательный день на конкурсную дистанцию индивидуальной гонки «Танкового биатлона» выйдут команды Воздушно-десантных войск и Восточного военного округа. Во второй день к заездам приступят экипажи танков Южного и Западного военных округов, затем Казанского высшего танкового училища и Центрального военного округа.

Программу конкурса мотострелковых подразделений «Суворовский натиск» откроют курсанты ДВОКУ, за ними стартуют команды Южного и Западного военных округов на боевых машинах пехоты БМП-3.

Всеармейские этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» завершатся в конце мая. По их результатам судьи определят лучшие команды, которые будут представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на международной арене. В конкурсах принимает участие свыше 500 военнослужащих из числа экипажей танков и боевых машин пехоты, судейского корпуса, тренерских групп и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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