15.05.2021 (18:20)

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова приняла участие в благотворительной программе «Мы помним»

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова приняла участие в благотворительной программе «Мы помним», которая реализуется в рамках ежегодного международного турнира по дзюдо среди армии и полиции, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Татьяна Шевцова вручила ключи от автомобиля Татьяне Плетневой, матери погибшего при исполнении служебного долга сержанта контрактной службы Вооруженных Сил Российской Федерации Максима Плетнева. Ранее Максим Плетнёв награжден знаком отличия Российской Федерации – Георгиевским крестом IV степени (посмертно).

В XV Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии приняли участие 12 команд. На татами вышли представители МВД России, Минобороны России, МЧС России, Росгвардии, ФНС России, ФСИН России, а также команды силовых структур Азербайджана, Армении, Киргизии, Республики Беларусь, Узбекистана и Таджикистана. По регламенту турнира участники соревнований должны быть старше 30 лет, являться действующими сотрудниками или военнослужащими, а также минимум четыре года не привлекаться в национальные сборные своих стран.

Ежегодно в рамках турнира реализуется благотворительная программа «Мы помним» по оказанию адресной помощи семьям сотрудников силовых структур и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. На торжественной церемонии открытия турнира ключи от новых автомобилей вручаются родным и близким героев. Кроме того, каждая семья также получает памятный сертификат и скульптурную композицию «Мы помним». С 2007 года Оргкомитету удалось материально поддержать семьи более 500 погибших силовиков, многие из которых были награждены государственными наградами, в том числе золотой звездой Героя России. В этом году данная традиция была продолжена.

Организаторами турнира выступают Международный фонд дзюдо, Национальный союз ветеранов дзюдо, Федерация дзюдо России и «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России). Соревнования проводятся при поддержке Европейского союза дзюдо и Департамента спорта города Москвы.

Целями турнира являются развитие сотрудничества между силовыми структурами разных стран, патриотическое воспитание подрастающего поколения, совершенствование физической подготовки участников, популяризация дзюдо и здорового образа жизни.

В состав Оргкомитета турнира входят руководители министерств и ведомств силовых структур Российской Федерации. Татьяна Шевцова входит в Оргкомитет турнира не случайно, так как имеет 1-ый взрослый спортивный разряд по дзюдо.

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