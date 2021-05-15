15.05.2021 (18:40)

В Кубинке прошел масштабный авиационный праздник, посвященных 30-летию «Русских Витязей» и «Стрижей»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Кубинке прошел масштабный авиационный праздник, посвященных 30-летию «Русских Витязей» и «Стрижей»

В подмосковной Кубинке состоялся масштабный авиационный праздник, посвященный 30-летию с момента образования авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи».

Впервые для зрителей в совместном построении двух пилотажных групп «Кубинский бриллиант» были задействованы самолеты Су-35с.

Также авиационные группы показали свои новые программы. Впервые в ходе открытого воздушного показа «Стрижи» продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на самолетах МиГ-29 в составе девяти экипажей. Лётчики «Русских Витязей» выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35с, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета данного типа. Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая «Петля Нестерова», синхронные «Бочки», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочка», «Ухо», «Горка», роспуск «Фонтан», роспуск «Тюльпан» и многие другие.

Свою программу зрителям показали также экипажи пилотажной группы «Беркуты», которые на вертолетах Ми-28н отработали комплекс фигур высшего пилотажа в полётных порядках «пеленг», «треугольник», «стрела», «ромб», а также одиночный пилотаж.

Помимо этого в летной группе приняли участие пилотажные группы «Реакторы», «Первый полет» и семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина.

В течение дня на аэродроме Кубинка проходила акция «Служба по контракту – твой выбор», в рамках которой был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В ходе праздника для зрителей выступят известные и популярные музыкальные группы.

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