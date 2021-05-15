15.05.2021 (18:20)

В Главном храме Вооруженных Сил России прошел гала-концерт детско-юношеского хорового Фестиваля «Александр Невский»

В Главном храме Вооруженных Сил России прошел гала-концерт участников юбилейного V Международного православного детско-юношеского хорового Фестиваля «Александр Невский». После концерта состоялось торжественное награждение победителей.

Гран-при смотра получил Образцовый коллектив «Барнаульский детский хор» из города Барнаул.

I место у Образцового коллектива России «Хор старших классов ДШИ № 2 им. С.Прокофьева» из города Владимир.

II место разделили между собой Образцовый коллектив Хоровой школы «Классика» Детско-юношеского центра Октябрьского района города Киров и образцовый коллектив России и Карелии концертный хор «Теллерово» из Центра образования и творчества «Петровский дворец» города Петрозаводск, Республика Карелия.

III место завоевал Концертный хор «Поток» Детской хоровой школы «Подлипки» из подмосковного Королёва.

Фестиваль является частью Международного Православного культурно-просветительского Проекта «Александр Невский», посвящённого юбилейным торжествам 800-летия со дня рождения Великого князя Александра Ярославича. Проект существует с 2017 года и реализуется при поддержке Патриаршего Совета по культуре.

В нынешнем году Фестиваль проходил с 11 по 15 мая в Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом, Переславле-Залесском, Костроме, Калязине и Москве. 10 хоровых коллективов общей численностью 310 человек из различных российских регионов приняли участие в фестивале. Финальная точка мероприятия в величественном и духовно ёмком месте - в Главном Храме Вооруженных Сил России.

Кроме того, на колокольне Главного храма ВС в рамках ХХ Московского Пасхального Гергиевского фестиваля прошел концерт колокольной музыки. Вместе с Главным храмом ВС звонильная программа охватила более 20 храмов Москвы, Санкт-Петербурга, Истры, Раменского, Бронниц, Звенигорода, Кубинки и Калуги.

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