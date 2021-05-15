15.05.2021 (23:00)

В Главном храме Вооруженных Сил состоялась церемония освящения штандарта начальника 8 Управления ГШ ВС РФ

В Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась церемония освящения штандарта начальника 8 Управления, Боевого знамени 88 Главного центра Министерства обороны Российской Федерации и икон Святого Архангела Гавриила.

Церемонию освящения провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов, начальник 8 Управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, личный состав Восьмого управления, 88 Главного центра, Краснодарского высшего военного училища им. С.М.Штеменко и ветераны Вооруженных Сил РФ.

«Боевое знамя – это символ воинской части, это символ духа, это святыня для всех военнослужащих. Многие задаются вопросом, а почему это святыня? И вот сегодня здесь дан ответ. Святыня, - потому что она освящена под сенью лика Спасителя, освящена в Главном храме Вооруженных Сил. И отныне, где бы это знамя, этот штандарт, эта икона не находилась она несет в себе благодать Божью», - сказал присутствующим замминистра.

«На протяжении всей истории России воины находились под особой защитой небесных покровителей. Сегодня в целях укрепления духовных и нравственных ценностей личного состава мы проводим торжественную церемонию освящения икон Святого Архангела Гавриила. С благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Святой Архангел Гавриил определен небесным покровителем Службы защиты государственной тайны», - сказал начальник 8 Управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Кузнецов Ю.В.

Личный штандарт - это особо почетный персонифицированный знак различия руководящего состава Вооруженных Сил, символизирующий воинский долг и персональную ответственность командира за вверенные ему подразделения.

В центре полотнища – большая эмблема Восьмого управления Генерального штаба с расходящимися от центра по углам лучами оранжевого и черного цветов. На эмблеме изображен шар с пересеченными кольцами – символ комплексной защиты информации и земной шар – символ могущества и единства, пересеченные шестопером и мечом.

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