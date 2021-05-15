15.05.2021 (18:00)

Экипаж дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан» прибыл в Санкт-Петербург после завершения обучения в Обнинском учебном центре.

Экипаж дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», строящейся на предприятии «Адмиралтейские верфи», прибыл в Санкт-Петербург после завершения цикла обучения на базе Обнинского учебного центра ВМФ. Подводники приступили к практическим занятиям по освоению вверенной материальной части, общекорабельных систем и систем вооружения подводной лодки, которая находится на завершающем этапе достройки. О прибытии экипажа ДЭПЛ «Магадан» доложено Главкому ВМФ Адмиралу Николаю Евменову.

«Задача экипажа освоиться на подводной лодке, которая станет их родным домом, а также подготовиться к обеспечению всех этапов испытаний ДЭПЛ «Магадан». Всему личному составу необходимо детально, на месте изучить все технические особенности подводной лодки в соответствии со специальностью каждого члена экипажа», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Ранее, 26 марта, в Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшей большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» проекта 636.3, строящейся для Военно-Морского Флота России.

От имени Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова участников церемонии, - кораблестроителей, конструкторов, ветеранов ВМФ и судостроительной отрасли поздравил заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин. «Спуск очередной современной и надежной подводной лодки «Магадан является знаменательным событием для Военно-Морского Флота России. Неатомная подводная составляющая Тихоокеанского флота, которую вскоре пополнит ДЭПЛ «Магадан», до 2024 года пополнится 6 единицами этого проекта » вице-адмирал Игорь Мухаметшин:

«Коллектив АО «Адмиралтейские верфи» вновь продемонстрировал свой высочайший профессионализм. Я уверен, что строительство данной серии завершится в срок, и корабли, вошедшие в состав Тихоокеанского флота будут успешно решать все поставленные перед ними задачи», - сказал Заместитель Главкома ВМФ России.

Самоотверженный труд всех участников строительства отметил генеральный директор предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. Он сказал, что «Впереди подводную лодку ждут швартовные, заводские и государственные испытания. Хочется заверить командование Военно-Морским Флотом, что коллектив верфей готов к созданию новых серий и новых подводных лодок».

В церемонии спуска на воду новейшей большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан», также приняли участие представители Администрации Санкт-Петербурга и Магадана, руководство Объединенной судостроительной корпорации в лице главного советника Генерального директора ОСК Виктора Чиркова.

В ходе церемонии крестная мать в соответствии с флотской традицией разбила бутылку шампанского о корпус подводной лодки. Настоятель Николо-Богоявленского морского собора протоиерей отец Богдан благословил экипаж подводной лодки на успешные свершения и провел чин богослужения.

«Магадан» – третья подводная лодка серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Спуск четвертой подводной лодки «Уфа» запланирован на конец текущего года.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны России по восстановлению боевой готовности Военно-морского флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают: оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Также на Адмиралтейских верфях всего за шесть лет, с августа 2010 по ноябрь 2016 года, построена серия подводных лодок данного проекта для Черноморского флота. Начиная с 2014 года предприятие передавало ВМФ РФ по два корабля ежегодно.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость подводного хода – 18 узлов. Экипаж – 52 человека.

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