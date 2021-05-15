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15.05.2021 (17:20)

Сотрудники Академии Генштаба посетили музей «Дорога памяти» и главный храм Вооруженных Сил

Командование Военной академии Генерального штаба и профсоюзная организация вуза организовали для сотрудников автобусную экскурсию в музей «Дорога памяти» и главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

Преподаватели, ученые и специалисты, многие из которых взяли с собой детей и внуков, прошли 1418 шагов музейной экспозиции, созданной в виде хронологической ленты по количеству дней и ночей Великой Отечественной войны.

Экскурсия, которую провел сотрудник Научно-исследовательского института военной истории генерал-майор Анатолий Борисенко, продолжила программу посещения памятников истории и культуры, театров, музеев и выставок Москвы и Подмосковья, подготовленную для сотрудников и слушателей академии.

Военная академия Генерального штаба – одно из старейших высших военно-учебных заведений России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны государства и обеспечения национальной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Генеральный штаб , Военное образование , Дорога памяти
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